O governo do Tocantins vai confiscar 70% dos leitos de (UTI) Unidade de Tratamento Intensivo existentes da rede hospitalar privada de oito hospitais particulares em Palmas, Araguaína e Gurupi, as três maiores cidades do Estado. O governo não forneceu o quantitativo de leitos por cada hospital. Apenas listou o nome e localidade dos hospitais (confira abaixo).

O JTO fez uma busca estimada do número de leitos de UTI (exceto UTI Covid) disponíveis na plataforma Datasus, na internet, com dados de abril. Descontadas a defasagem e alguma incongruência nos dados, o JTO encontrou pelo menos 90 leitos de UTI, o que garantiria cerca de 63 leitos requisitados. Contudo, a Secretaria da Saúde (SES) ainda deve apresentar a relação dos leitos.

A portaria com a requisição administrativa desses leitos, assinada pelo secretário da Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, e pelo procurador-geral do Estado, Nivair Vieira Borges, está publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, e tem validade atá acabar o estado de calamidade no Tocantins, provocado pela Covid-19.

Com o confisco, o hospital é obrigado a permitir o ingresso desembaraçado das equipes de servidores públicos em todas as suas dependências. O hospital não pode causar "qualquer espécie de turbação de sua ocupação pelo Poder Público até a data em que for notificado da sua desocupação". Caso crie embaraço, o governo já autorizou o uso das forças de segurança pública para a posse do hospital com "moderação no emprego da força e a proporcionalidade dos meios", segundo a portaria.

A partir da publicação de sexta-feira, o governo tem o prazo de dez dias para abrir processo administrativo e apurar o valor da indenização a ser paga aos hospitais quando acabar o confisco da requisição.

Por meio da Secretaria da Comunicação, o secretário da saúde defendeu a medida ao alegar que aproximadamente 93% da população do Estado depende do SUS. "Então aí, já sabemos que quanto mais pessoas se contaminarem, mais demanda vai ter na rede pública, que não tem condições de atender a todos. Por isso, não podemos nos dar ao luxo de ver ceder UTIs para outros estados e deixar nossa população desassistida.”

Relação por município e leitos encontrados pelo JTO no Datasus

Palmas

Sociedade Hospitalar Santa Thereza Ltda - Hospital Santa Thereza

Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Medico - Hospital Unimed

Hospital Palmas Medical

Hospital de Urgência de Palmas - Hospital Oswaldo Cruz

Instituto Ortopédico do Tocantins

Hospital e Maternidade Cristo Rei

Gurupi

Unimed Gurupi Cooperativa de Trabalho Médico

Araguaína

Hospital Dom Orione