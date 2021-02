Vida Urbana Governo estadual adia contratação de segurança armada para hospitais Segundo justificativa oficial, prorrogação da licitação para escolha da empresa se dá para adequação do edital

Alvos de constantes furtos em veículos estacionados em suas dependências, os hospitais públicos ainda não têm data para contar com serviços de vigilância, que possam dar mais segurança a servidores e usuários do sistema público de saúde do Tocantins. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) prorrogou, sem nova data definida, a licitação que irá escolher a empresa que pr...