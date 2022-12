Redação Jornal do Tocantins

O Governo do Tocantins publicou nesta terça-feira, 20, a homologação do acordo firmado com o Estado da Bahia há 10 anos, em ação decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O acordo redefine a divisão territorial entre os estados e fixa os limites político-administrativos.

A Lei Nº 4.044, de 20 de dezembro de 2022, sancionada pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) traz detalhes do acordo definitivo sobre a divisa e aponta quais territórios, no âmbito político-administrativo, pertencem ao Tocantins e quais pertencem à Bahia.

O primeiro parágrafo trata do memorial descritivo de limites político-administrativos Bahia-Tocantins, o segundo dos limites político-administrativos Tocantins-Bahia e o terceiro, o mapa dos limites territoriais acordados entre os dois estados.

Por meio da assessoria, o governador Wanderlei Barbosa disse que a integração resolve um problema ‘crônico’ “que trazia insegurança jurídica para o setor produtivo e para os moradores da região”.

Com a homologação, os Estados devem a apresentar ao Congresso Nacional uma minuta de Projeto de Lei, com elementos demarcatórios definidos; o IBGE publicará o acordo até a sua homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF); a solicitação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a federalização de todo o trecho de estrada utilizado como delimitador territorial e adequação da malha municipal dos respectivos municípios situados na faixa limítrofe ao traçado do perímetro acordado.