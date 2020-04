Em solicitação enviada ao Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), no último sábado, 11, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), pediu ajuda para que junto ao governo do Paraguai seja possível repatriar 47 tocantinenses que estudam no país. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as fronteiras dos dois países foram fechadas, com isso os tocantinenses estão impedidos de retornar ao Estado.

“É uma situação que tem nos preocupado muito, pois esses jovens estão longe de suas famílias, em outro país, foram lá para estudar e também não podem fazer isso e ficaram isolados. Nosso pedido é que possamos trazer de volta esses estudantes tocantinenses e nos colocamos à disposição para viabilizar o retorno deles em segurança e cumprindo todos os protocolos do Ministério da Saúde”, afirmou o Governador.

Dos 47 estudantes, 22 são de Palmas, 11 de Araguaína, 7 de Porto Nacional, 1 de São Salvador, 1 de Santa Rosa, 1 de Paraíso do Tocantins, 1 de Goianorte, 1 de Filadélfia, 1 de Araguatins e 1 de Palmeirópolis. O governo ainda aguarda resposta do Itamaraty sobre a solicitação.