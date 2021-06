Vida Urbana Governo do Tocantins diz à CPI que não usou recursos estaduais para combater a covid em 2020 Intimado pela CPI, governo envia ao Senado documentação sobre R$ 291,2 milhões recebidos para combater a Covid-19 e afirma que só empenhou recursos próprios em 2021, na ordem de R$ 35,2 milhões

Intimado pela CPI da Pandemia no Senado, o governo do Tocantins informou à comissão que não reservou, por empenho orçamentário, nenhum centavo do tesouro estadual para enfrentar a Covid-19 no ano passado. A informação consta no Ofício nº 566/2021/SEGOV, protocolado no Senado no dia 16 de junho deste ano, com documentação contendo 54 folhas, em resposta aos Of...