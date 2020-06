Por meio de um decreto estadual, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 9, o Governo do Tocantins estabeleceu ponto facultativo, no âmbito do poder executivo nos dias 11 e 12 de junho.

De acordo com o documento, a medida “considera a relevância da celebração de Corpus Christi no calendário religioso e a necessidade de se intensificarem os cuidados quanto à circulação de pessoas, criando condições para que permaneçam em ambiente domiciliar ao longo dos próximos dias de combate à disseminação do novo Coronavírus.”

O governo também diz que é de responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais em suas respectivas áreas de competência.