Redação Jornal do Tocantins

Decreto assinado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e pelo secretário-chefe da Casa Civil Deocleciano Gomes declara luto oficial em todo o Estado, por três dias, em razão do falecimento da ex-deputada federal Dolores Nunes ocorrido na sexta-feira, 8, por complicações da Covid-19. O decreto entra em vigor neste sábado, 9.

“É declarado luto oficial em sinal de profunda consternação pelo falecimento de Maria Das Dores Braga Nunes, ex-deputada estadual e federal pelo Tocantins, ex-secretária de estado, ex-vice-prefeita de Gurupi-TO e advogada”, ressalta o documento.

A Prefeitura de Gurupi também decretou luto oficial de três dias. O decreto nº 1.129/2023 publicado no Diário Oficial do município destaca o legado de Dolores e serviços prestados ao Tocantins em especial ao município de Gurupi.

Advogada formada pela Faculdades Anhanguera, de Goiás, em 1979, e Serviço Social, Dolores Nunes exerceu o cargo de secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, nos anos de 1987 e 1988. Com a criação do Tocantins, elegeu-se deputada estadual, pelo então PST (Partido Social Trabalhista), entre 1991 e 1995.

Depois, cumpriu mandatos de deputada federal entre 1995 e 1999. Em seguida, como suplente, assumiu a Câmara dos Deputados de 7 de novembro de 2001 a 5 de abril de 2002, reassumindo em 11 de outubro de 2002.

O velório da ex-deputada ocorreu na Casa de Maria neste sábado às 6h e o sepultamento está marcado para às 17h no cemitério Santo Antônio, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no centro de Gurupi.