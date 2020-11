Vida Urbana Governo do Tocantins anuncia recuperação de estrada no Jalapão Serviços devem durar 30 dias segundo estimativa da Agência Tocantinense de Transportes e Obras

O Governo do Tocantins anunciou nesta sexta-feira, 27, que a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) está recuperando a rodovia de acesso ao Jalapão entre Lagoa do Tocantins e a TO-030, e na TO-030, trecho entre Novo Acordo e Rio Sono. As rodovias estão recebendo os trabalhos de revestimento primário com aumento do greide e melhoria do sistema de drenagem. Os ...