Vida Urbana Governo do TO transfere Dia do Servidor Público para o dia 30 outubro, véspera de feriado prolongado Decreto assinado por Mauro Carlesse (DEM), que será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 23, transfere a data comemorada no dia 28 de outubro

O governo do Tocantins irá publicar no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 23, um decreto que transfere, do dia 28 para 30 de outubro, a comemoração do Dia do Servidor Público e data será ponto facultativo para o Executivo Estadual. “Desta forma, o servidor público vai poder comemorar seu dia com o fim de semana prolongado, por conta do feriado na seg...