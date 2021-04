Vida Urbana Governo do TO prorroga trabalho remoto para os servidores públicos até 30 de abril Operação Tolerância Zero também segue mantida

O governo do Tocantins publicou nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial do Estado (DOE) a prorrogação até o próximo dia 30 de abril das medidas que visam combater e prevenir a propagação dos casos de Covid-19 no Estado. Com isso, ficam mantidas a força-tarefa Tolerância Zero para eventos e aglomerações, e o trabalho remoto para servidores públicos. Antes o governo t...