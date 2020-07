Através de uma videoconferência realizada nesta quarta-feira, 29, órgãos e instituições, que compõem o Comitê de Crise para Prevenção à Covid-19 no Tocantins, avaliaram as ações executadas no Estado durante a pandemia do novo coronavírus. A reunião online foi coordenada pelo governador Mauro Carlesse (DEM).

O secretário de Saúde do Estado, Edgar Tollini, informou que na próxima semana está prevista a liberação de mais 60 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva [UTI] no Hospital Oncológico de Palmas.

“Trata-se de um hospital pronto e equipado, que dará assistência para a macrorregião do Cantão e a região metropolitana da Capital. Atualmente, o Tocantins dispõe de 45 leitos de UTI e vamos chegar a 85 com mais 10 leitos que vamos ampliar em Augustinópolis; 10 leitos no Instituto Sinai, em Araguaína; e outros 10 que estamos trabalhando para implantar em Gurupi. Continuamos enfrentando dificuldades, mas em Brasília escutamos do ministro da Saúde que o trabalho que tem sido feito pelo Governo do Tocantins e por este Comitê é de destaque”, afirmou.

Deliberações

Ainda na reunião online, foi anunciado que o Estado vai prorrogar o decreto que suspende a ocorrência de aulas presenciais. Outra medida que terá prorrogação será da jornada ininterrupta e reduzida de 6 horas no serviço público, com a possibilidade dos demais órgãos se regularem quanto a turnos alternados. Também continuarão suspensas a visitação a parques, a ocorrência de eventos e aglomerações.

Durante a videoconferência, Edgar Tolini informou ainda que os 139 municípios tocantinenses receberam um total de R$ 125 milhões enviados pelo Ministério da Saúde. “Os municípios receberam 57% e o Estado 43%. Foram alocados R$ 92 milhões para o Estado, mas até agora vieram R$ 77 milhões, faltando R$ 15 milhões”, pontuou o chefe da pasta da saúde.

HGP

Nesta quarta-feira, o Jornal do Tocantins informou que o maior hospital público do Tocantins, o Hospital Geral de Palmas (HGP), referência também para a rede pública no tratamento dos pacientes com Covid-19, apresenta uma Taxa de Ocupação de Leitos de UTI Covid-19 de 85%. São apenas três das 20 vagas não ocupadas. Já a Taxa de Ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 a taxa era de 95%: apenas um leito livre. Os dados são do painel IntegraSaúde, da Secretaria Estadual da Saúde (SES).