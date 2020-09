Nesta segunda-feira, 14, em Brasília, o governador Mauro Carlesse (DEM), e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para o Programa de Parcerias e Investimentos (Tocantins PPI) junto à iniciativa privada.

Segundo Carlesse, as futuras parcerias público-privadas influenciarão diretamente na vida do cidadão, daí a necessidade de buscar um apoio qualificado. “É uma satisfação muito grande estar aqui assinando uma parceria para esses grandes projetos. O Tocantins dá um passo muito maior para o seu futuro, principalmente para as pessoas que tanto precisam desses investimentos, que proporcionarão maior qualidade de vida para nossas comunidades. O Tocantins é muito forte, tem muito potencial, mas faltam parcerias e projetos para o futuro do Estado, principalmente do povo que está lá na roça”, ressaltou.

O presidente do BNDES destacou que a instituição desenvolve cerca de 80 projetos e tem R$ 200 bilhões em investimentos em parceira com os estados brasileiros. “O banco tem capacidade financeira, mas o grande gargalo que temos hoje para infraestrutura é um projeto bem modelado e bem concessionado. Hoje, a gente marca aqui o início da nossa relação de trabalho entre o BNDES e o Estado do Tocantins, focando nas concessões de parques florestais e a parte de saneamento. E sem dúvida nenhuma vamos participar dos próximos 30 anos do Estado. Esse é o papel do BNDES que pensa a longo prazo”, disse Montezano.

O Tocantins PPI (criado pela Lei nº 3.666, de 13 de maio de 2020) prevê parcerias com a iniciativa privada em diversas áreas como, infraestrutura viária, saneamento, gestão de unidades de conservação como o Jalapão e o Cantão, entre outras frentes.