Perto dos nove mil registros da Covid-19 em todo o Estado e com 179 óbitos em decorrência da doença, o Governo do Tocantins divulgou nesta terça-feira, 23, o balanço de 100 dias de enfrentamento da pandemia. Segundo o executivo estadual, após 102 dias, que Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o mundo estava diante de uma pandemia, inúmeras ações foram adotadas por parta do poder público.

Entre as medidas divulgadas pela gestão de Mauro Carlesse (DEM) estão “ampliação do número de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19, distribuição de cerca de 500 mil cestas básicas para famílias atingidas pela crise, repasse integral aos municípios de recursos do Ministério da Saúde (MS) para combate à doença, liberação de crédito para empresários com restrições devido à pandemia e pagamento de indenização financeira e de plantão a profissionais da Saúde que atuam no combate à Covid-19.”, disse o governo por meio de comunicado.

De acordo com o governo, foram implantados e habilitados 42 leitos de UTI Covid-19 junto ao Ministério da Saúde, para possibilitar que os pacientes com diagnóstico positivo da doença tivessem atendimento hospitalar garantido. Os leitos estão em Araguaína, com dez unidades no Hospital Dom Orione e outras dez no Hospital de Referência de Araguaína (HRA); e em Palmas, com 16 leitos no Hospital Geral de Palmas (HGP) e outros seis leitos no Hospital Infantil de Palmas (HIP). Outros dez leitos para UTI Covid-19 foram implantados e são mantidos com recursos próprios do Estado no Hospital Regional de Gurupi, que tem atendido a demanda da região sul do Estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Tocantins conta com 139 leitos clínicos e 54 leitos de UTI Covid-19. Além disso, o governo também requisitou administrativamente 70% dos leitos de UTI da rede privada.

Economia

Na área econômica, o governo do Tocantins tenta minimizar os impactos negativos causados pela pandemia com liberação de crédito. Para isso, determinou que a “Agência de Fomento prorrogasse o prazo para o pagamento das parcelas de empréstimos e financiamentos e disponibilizasse linha de crédito para ajudar empresas atingidas pela Covid-19.” Uma linha de crédito exclusiva para subsidiar os guias turísticos registrados no Estado e que estão com dificuldades econômicas também foi lançada.

Também foi feita uma liberação de crédito para empresários que estavam com restrições devido à pandemia e sancionou a lei que institui Fundo de Fomento à Economia para minimizar impactos da Covid-19. Podem ser beneficiadas com os recursos do fundo, microempresas, empresas de pequeno e médio porte, microempreendedores individuais e empreendedores individuais e as pessoas naturais empreendedoras de atividade produtiva.

Ainda no mês de março, ficou determinado pelo governo a antecipação de férias escolares na rede estadual. A jornada de trabalho dos servidores do Estado segue reduzida deste o dia 17 de março, no horário de 8 às 14 horas. O Tocantins também incentiva empresas a participarem do edital que disponibiliza R$ 132 milhões para pesquisas de combate à doença.

Suspensões, proibições e retorno gradativo

O governador determinou a suspensão de visitas nas unidades dos sistemas Penitenciário e Prisional. Por meio de decreto, também suspendeu as visitações aos parques estaduais (Cantão, Jalapão, Lajeado e Monumento Natural das Árvores Fossilizadas) e as visitas turísticas ao Palácio Araguaia e ao Museu Palacinho.

As atividades em praças esportivas sob a gestão do Poder Público Estadual ou de propriedade deste, tais quais estádios, ginásios ou qualquer outra praça ou equipamento de uso compartilhado, seguem suspensas

As aulas nas unidades escolares privadas, na rede pública estadual de ensino e na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), seguem suspensas, mas um retorno gradativo já é estudado. Uma proposta apresentada pelo Estado traz cinco pilares para o retorno das aulas: a segurança dos profissionais da educação e dos estudantes; o respeito à diversidade da comunidade escolar do Estado; a garantia da conclusão do ano letivo para os estudantes da 3ª série do ensino médio dentro do calendário civil de 2020; a garantia da conclusão do ano letivo para todos os estudantes, independente do calendário civil; e a garantia de que o ano letivo de 2021 transcorra independente do cenário de 2020.