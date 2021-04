Vida Urbana Governo do TO decreta ponto facultativo nos dias 22 e 23 de abril Gestão estadual afirma que decisão leva em consideração a diminuição da circulação de pessoas nas ruas, já que nesta quarta-feira, 21, é feriado de Tiradentes

Nesta terça-feira, 20, o governador Mauro Carlesse (PSL) decidiu decretar ponto facultativo nos dias 22 e 23 de abril. Segundo informações do executivo estadual, a decisão considera os dados do último boletim epidemiológico com informações sobre da Covid-19 no Tocantins, que ainda apresenta número elevado de casos confirmados da doença. A medida será publicada na edição d...