Os números de infectados pela Covid-19 no Tocantins crescem a cada dia e o sistema de saúde trabalha com força máxima. Nesta quarta-feira, 24, o governo do Tocantins determinou que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) contrate 90 novos leitos de UTI Covid-19 (Unidade de Terapia Intensiva) na rede privada do Estado.

De acordo com o executivo estadual, essa é uma medida complementar a oferta existente no Sistema Único de Saúde (SUS). A informação do governo é que a SES já trabalha no credenciamento de instituições privadas com ou sem fins lucrativos para oferta destes leitos ao SUS.

“A adoção de medidas extraordinárias é de extrema urgência para se evitar o colapso da rede de atendimento no Estado. Estamos trabalhando em diversas frentes e o Governo do Tocantins está abrindo novos 36 leitos nos hospitais públicos de Palmas e Gurupi. Agora, mesmo sendo responsável pela maioria dos leitos ofertados para população, não podemos parar, iremos buscar todas as opções possíveis para garantir o atendimento da população. Os casos estão aumentando, o Estado faz sua parte e esperamos que a população também nos ajude com as medidas de prevenção. Juntos, vamos superar todos esses desafios”, afirma Mauro Carlesse (DEM).

A publicação de chamamento para credenciamento de instituições privadas (com ou sem fins lucrativos) que tenham interesse em disponibilizar leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) adulto, tipo II, destinados ao atendimento de pacientes suspeitos e/ou confirmados com Covid-19 deve sair nos próximos dias.

Segundo o secretário de saúde, Edgar Tollini, “o Tocantins apresentou um crescimento significativo de novos casos nos últimos 30 dias. No dia 1° de janeiro de 2021, eram 110 casos confirmados; e no dia 1° de fevereiro, o número subiu para 293 casos confirmados, o que retrata um aumento de 166,36% no número de casos. Nossos leitos já estão em fase de atenção, algumas unidades hospitalares com leitos complementares já não têm leitos liberados. Com a confirmação do caso da nova variante no Estado, o sistema de Saúde entra em alerta para o aumento de casos, devido ao alto grau de contaminação”, explica.

Dados

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirma nesta quarta-feira, 24, mais 620 casos de Covid-19 e mais seis mortes por complicações da doença. Dos novos casos, 210 são das últimas 24 horas e o restante coletados em dias anteriores e liberados na terça.

O Tocantins acumula 111.370 confirmações, 1.496 morte, 100.431 pacientes recuperados e 9.443 ainda ativos.