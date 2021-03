Vida Urbana Governo do Estado se recusa a fornecer lista de espera por vagas em UTIs de tratamento de covid Jornal apurou que havia 65 pessoas na fila por uma vaga de tratamento intensivo na quinta-feira, sete delas na UPA de Palmas

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) se recusou a fornecer ao Jornal do Tocantins um pedido da reportagem para que fornecesse a quantidade de pacientes na fila da regulação para leitos clínicos e de UTI no Estado do Tocantins, na manhã desta sexta-feira, 19. A justificativa do órgão é que o “número é flutuante”. No dia 1º de março, o JTo mostrou que a fila por UT...