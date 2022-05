Vida Urbana Governo do Estado rompe contrato com laboratório que armazenava úteros em potes de paçoca SES justificou que a rescisão contratual está pautada na inadimplência cometida pela empresa, conforme cita a lei de licitação 8.666/93

O Governo do Estado rompeu o contrato com o laboratório Sicar. A rescisão com a empresa, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 11, ocorreu após a operação Nablus da Polícia Civil identificar amostras de corpos humanos armazenadas irregularmente. Na ação a polícia cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e duas pessoas foram presas, mas liberadas a...