Vida Urbana Governo diz que vacina da Janssen contra Covid agora é de duas doses O anúncio foi feito em entrevista coletiva do Ministério da Saúde nesta terça-feira (16), quando a pasta informou que a dose de reforço contra Covid estava liberada para toda a população adulta do país

O Ministério da Saúde mudou a orientação sobre a vacina contra a Covid fabricada pela Janssen. O imunizante, que vinha sendo usado em dose única, agora passará para o regime de duas aplicações, como já acontece com as injeções da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. As pessoas com 18 anos ou mais que tomaram esse imunizante também receberão a dose de reforço após cinco ...