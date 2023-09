Em resposta enviada ao JTo sobre a Associação Saúde em Movimento (ASM) pedir a rescisão dos contratos para gerenciar as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais tocantinenses, o governo informou que os serviços não serão interrompidos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que trabalha “forma célere” para substituir a empresa ASM e que o processo licitatório está em curso. Também afirmou estar tomando “todas as providências necessárias”.

Entenda

A empresa Associação Saúde em Movimento (ASM) pediu a rescisão dos contratos firmados com o governo do Tocantins para gerenciar as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais Geral de Palmas, Regional de Augustinópolis, Regional de Porto Nacional e da Maternidade Dona Regina.

O anúncio se tornou conhecido no dia 1°, por meio de um comunicado interno enviado pela associação aos colaboradores. O encerramento ocorre após uma série de reclamações contra a empresa, como falta de pagamento a funcionários, dívidas em fornecimento de alimentação e falta de insumos, remédios e até médicos, que mobilizaram órgãos e a Justiça.

O Jornal do Tocantins teve acesso ao comunicado interno que afirma que prestará os serviços até o dia 30 de setembro. Também explica que o motivo de rescisão dos contratos é devido à “defasagem econômico-financeira”.

O aviso interno também cita a garantia dos “direitos trabalhistas de todos os colaboradores admitidos através da Consolidação das Leis do Trabalho, assim como os Prestadores de Serviços, Fornecedores” e finaliza agradecendo à equipe e trabalhadores, “pela parceria firmada até o presente momento, sem a qual a associação não teria cumprido o seu papel”.