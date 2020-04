A Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirma que deu negativo o teste da vítima que aparece como única morte suspeita de Covid-19 no Tocantins, registrada no portal da transparência com dados dos cartórios de registros de pessoas naturais da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), como revelou o JTo

Apesar de o órgão estadual e municipal de saúde terem sido acionados pela manhã e à tarde desta segunda-feira,13, para comentarem a existência desse registro, a nota da SES foi enviada ao JTo somente após a publicação da matéria mostrando que o portal registra uma morte suspeita de Covid-19 no Tocantins, no dia 4 de abril, de uma pessoa entre 10 e 19 anos.

Na nota, a secretaria estadual afirma que “já acionou município de Palmas para alterar dado no cartório porque resultado do paciente deu negativo para Covid-19”.

A SES informa que não morte relacionadas à Covid-19 no Tocantins e afirma que o dado revelado pelo JTO, no site Transparência do Registro Civil sobre morte com suspeita ou confirmação de Covid-19 “foi registrado equivocadamente”.

De acordo como texto, o paciente foi atendido na rede privada e devido ao teste negativo, “acionou o município de Palmas para solicitar alteração no Cartório de Registro da cidade”.

A Semus segue sem se manifestar.

Nota

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa, que ainda não há registro de óbitos relacionados a Covid-19 no Estado do Tocantins.

O dado que consta no site "Portal de Transparência do Registro Civil" sobre "óbitos com suspeita ou confirmação de COVID-19", do dia 5 de abril de 2020, foi registrado equivocadamente.

A SES acionou o município de Palmas para solicitar alteração no Cartório de Registro da cidade, o caso se refere a um paciente com resultados negativos para Covid-19, atendido na rede privada.

Palmas/TO, 13 de abril de 2020.

Secretaria Estadual da Saúde