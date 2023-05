Vida Urbana Governo descumpre decisão para cirurgia em recém-nascido e MP aciona Justiça Criança corre risco de ficar cega sem a cirurgia determinada pela Justiça em outubro do ano passado

Uma decisão da Justiça de outubro de 2022 obriga o estado a consultar e operar os olhos de uma criança recém-nascida, para correção de uma patologia que impede a criança de abrir os olhos. Exames médicos recomendaram a operação com urgência, diante do grande risco de perda completa da visão. O descumprimento da liminar levou o Ministério Público do Tocantins (MPTO)...