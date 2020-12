Vida Urbana Governo decreta ponto facultativo para as vésperas de Natal e Ano Novo Nas próximas quintas-feiras, 24 e 31, fica a cargo dos dirigentes estaduais preservar o funcionamento dos serviços dos órgãos e entidades

Em função do Natal e do Ano Novo, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou ponto facultativo para os servidores públicos estaduais para as duas próximas quintas-feiras, 24 e 31 de dezembro. As datas são véspera dos feriados de Natal e da Confraternização Universal, comemorados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, respectivamente. Conforme o Gove...