Governo de SP planeja flexibilizar uso de máscaras no dia 1º de dezembro

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (3) que projeta liberar o uso de máscaras em ambientes abertos em todo estado a partir do dia 1º de dezembro. A medida foi atribuída pelo governo de João Doria (PSDB) à queda dos números de casos e mortes causadas pela Covid. De acordo com João Gabbardo, coordenador do comitê científico do estado, a decisão s...