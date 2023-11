A Secretaria de Estado da Administração publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 7, edição nº 6.444, portaria com designação de seis servidores para comissão responsável pela análise de viabilidade do concurso público com vagas para o quadro geral do estado.

De acordo com a portaria, assinada pelo chefe da pasta, Paulo César Benfica Filho, a comissão será presidida por Maria Luíza Gomes de Aguiar e contará com mais cinco integrantes: Zenóbio Cruz da Silva Arruda Junior, Jose Wellyngton Noronha Aguiar, Marcos Rezende Machado, Luis Sergio Simao e Anderson de Souza Bezerra.

A comissão tem prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. O ato autoriza a comissão a “convocar a qualquer tempo, técnicos de quaisquer áreas de qualquer Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para análise e emissão de pareceres técnicos quando necessário nos procedimentos administrativos pertinentes aos trabalhos da Comissão”.

Anúncio de concursos

Em meio às comemorações do dia do servidor, no dia 27 de outubro, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a realização de concursos na área da segurança pública e da saúde.

Durante sua fala em vídeo com mensagem de parabenização pelo Dia do Servidor Público, o gestor afirmou que “agora em 2024 faremos o concurso da segurança pública, da Polícia Militar novamente e faremos também o concurso da saúde”.

Um dia antes, o governo publicou no DOE, a Portaria Conjunta Secad/Naturatins Nº 6/202 que instituiu a comissão organizadora do concurso para provimento dos cargos, carreiras e remuneração do quadro de profissionais de análise, inspeção e fiscalização ambiental no Instituto Natureza do Tocantins.