Vida Urbana Governo cancela transferência da Capital para Miracema por conta da Covid-19 Mudança ocorre tradicionalmente no dia 7 de dezembro

Nesta sexta-feira, 4, o governador Mauro Carlesse (DEM) comunicou ao presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (PTB), que neste ano o poder executivo não irá promover as ações solenes e festivas tradicionalmente ocorridas no dia 7 de dezembro de cada ano, quando, nos termos do disposto no artigo 161 da Constituição Estadual, Miracema do Tocantins é considerada C...