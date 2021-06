Vida Urbana Governo autoriza uso da Força Nacional para conter ataques em Manaus O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres

Após duas noites de ataques incendiários em Manaus, o governo federal autorizou o apoio da Força Nacional de Segurança para conter a onda de violência na cidade. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. "Atendendo a solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima, e visando ajudar no restabelecimento da paz e da ordem ...