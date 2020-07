A partir de 3 de agosto, os estudantes da rede estadual de ensino dos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi terão acesso ao transporte gratuito e exclusivo, conforme determinado pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Nessa data que será retomada, de forma gradual, as aulas e atividades letivas em formato semipresencial.

Conforme a gestão, a medida se pauta em um dos pilares da proposta estadual de retorno do ano letivo, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), durante e pós período da pandemia da Covid-19, que trata de manter a segurança da comunidade escolar e seus familiares. Além dos estudantes, a medida beneficia a comunidade em geral já que devido ao retorno das atividades escolares causaria um aumento no volume de passageiros do transporte coletivo destas cidades.

Com o transporte gratuito e exclusivo, o fluxo de pessoas nos ônibus do transporte coletivo convencional se manterá. “Estes são os municípios que possuem transporte coletivo urbano público e parte dos estudantes da zona urbana utilizam este transporte para se deslocarem de suas residências até a escola. Pensando em reforçar as medidas de segurança na volta às aulas, daremos as condições necessárias para que estes alunos não tenham que utilizar o transporte coletivo convencional”, coloca o governador.

Além de um transporte seguro e exclusivo, outras medidas que estão sendo tomadas, no sentido de garantir a segurança são a sanitização das unidades de ensino, a disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) para estudantes e servidores, além de um manual de boas práticas de higiene e conduta. Também acontecerá regularmente a medição da temperatura dos estudantes e servidores das escolas e será mantido o distanciamento mínimo entre as carteiras escolares.

Retorno gradual

Com uma proposta de revezamento entre as turmas, para as aulas semipresenciais de acordo com o cronograma da Seduc. As turmas do 3ª série do ensino médio voltaram as atividades em formato não presencial já no último dia 29.

3 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio

10 de agosto – revezamento com os outros 50% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio

17 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio

24 de agosto – revezamento com os outros 50% dos estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio

31 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes do Ensino Fundamental

9 de setembro – revezamento com os outros 50% dos estudantes do Ensino Fundamental

Até 31 de janeiro de 2021 – fim do ano letivo 2020

Fevereiro de 2021 – início do ano letivo 2021.