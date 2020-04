O governo do Tocantins anunciou a chegada de mais 64 estudantes tocantinenses trazidos da Bolívia, país onde estudam medicina, para fugir da pandemia de Covid-19.

Segundo as informações, o grupo chegou de madrugada nesta quarta-feira, 29, nenhum dos estudantes e nenhum das 14 pessoas que os acompanham, entre agentes da segurança e motoristas, durante o repatriamento testou positivo para a doença, em exames feitos no Hospital Geral de Palmas (HGP).

De acordo com o governo, a viagem de Santa Cruz de La Sierra a Palmas durou 36 horas e alguns alunos com origem no interior do Estado seguiram viagem após a conclusão dos testes.

O repatriamento contou com apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o governo Boliviano, com uso de agentes da Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote) e da Casa Militar (Camil), segundo divulgou o Estado.

É a terceira leva de repatriados. Na quarta-feira, 22, um grupo de 50 estudantes foram resgatados da Bolívia. Dois dias antes, na segunda-feira, 20, eram 60 os alunos chegaram do Paraguai, todos também com testes negativo para a doença.