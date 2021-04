Vida Urbana Governo anuncia promoção de 1,6 mil militares com pagamento a partir de 2022; MP é apreciada na AL No momento, a PM recebeu também 581 armas de fogo do modelo glock e 110.600 munições de diversos calibres

Em dia dedicado às forças de segurança do Estado, um ato transmitido online realizou a promoção de 1.670 policiais e bombeiros, que devem ter seus nomes publicados em lista do Diário Oficial. Além de entregar armamento bélico, com 581 armas de fogo e 110.600 munições, para a Polícia Militar. Esse ato ocorreu nesta terça-feira, 20, quando também houve visita da Cidade da Polícia Civil, além de anúncios e ações para a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Penal, essa última responsável pela segurança nas unidades penais do Estado. Apesar...