O governo do Tocantins anunciou nesta quinta-feira, 1 º de junho, a criação de um gabinete de gestão com integrantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Departamento de Trânsito e a Guarda Metropolitana de Palmas em uma tentativa de encontrar soluções para a criminalidade em Palmas.

Segundo as informações divulgadas pelo governo, os órgãos se reuniram no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG) para a assinatura de portaria com o plano estratégico Todos Pela Vida - Palmas Segura. O JTO tentou conseguir uma cópia do plano, mas não a obteve. Não foram divulgadas as metodologias ou metas para a execução

A capital passa por alta dos casos de assassinatos, o retrato mais brutal da criminalidade, por se tratar de crime contra a vida. A cidade enfrenta os cinco primeiros meses mais violentos desde 2020, ano mais antigo disponível no painel de monitoramento da incidência criminal no Tocantins, da Secretaria da Segurança Pública. O painel mostra 56 homicídios de 1º de janeiro a 31 de maio.

No ano seguinte, o painel mostra 17 assassinatos nos cinco meses de 2021 e outros 23 de janeiro a maio do ano passado. Neste ano, o total é de 74, oficialmente já lançados até o dia 31, quase 200% de aumento.

Em 2020, o ano mais antigo da série, foi marcado, segundo suspeita a Polícia Federal, pela atuação de um suposto grupo de extermínio dentro da Polícia Civil. As investigações chegaram a cogitar que pode ter havido a morte de mais de 20 pessoas na capital de forma não esclarecida.

A execução de cinco delas em um só dia, em março de 2020, levou para o banco dos réus cinco policiais civis e dois delegados, presos preventivamente desde agosto de 2022. Março daquele ano foi o mês com maior morte naqueles cinco meses, com 22 homicídios. Houve registro de 8 mortes em fevereiro e maio, e 9 em janeiro e abril.

Neste ano de 2023, o mês mais com mais mortes é maio, com 21 mortes oficialmente lançadas. Maio é mês em que ocorrem as primeiras audiências de instrução da ação penal da Operação Caninana, deflagrada pela Polícia Federal para investigar o suposto grupo de extermínio. Na ação, o Ministério Público acusa os policiais e delegados de formarem um suposto grupo de extermínio, para, supostamente, eliminar presos recém-saídos do sistema prisional. A audiência estava prevista para fevereiro, mês com 17 mortes, mas o processo acabou suspenso e as audiências remarcadas para maio.

Por meio da assessoria de imprensa, o titular da Segurança Pública, delegado Wlademir Mota Oliveira, disse que a situação é monitorada “diariamente” com as forças de Segurança e “caso necessário, aumentar a capacidade ofensiva do Estado sem previsão de término”. Segundo o secretário, o plano será executado até “cessar esse histórico de homicídios e criminalidade na Capital”.