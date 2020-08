Vida Urbana Governo anuncia empresa responsável pelo novo concurso da PM “Esse concurso tem que ser muito bem feito para nós não termos o mesmo risco que ocorreu com o anterior", disse o governador Mauro Carlesse durante live que também homenageou o Dia do Soldado

Em live realizada na tarde desta terça-feira, 25, em alusão ao Dia do Soldado, o governo do Estado divulgou o nome da empresa que organizará o novo concurso da Polícia Militar (PM). A data ainda não foi divulgada, mas o certame será realizado pela Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor do contrato será de R$ 5...