Governo adquire 231 máquinas pesadas para municípios e entrega simbólica acontece no próximo dia 29 Ato contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho

Com o valor investido de mais de R$ 60,5 milhões, o Governo do Tocantins começou a receber, ainda em abril, as 231 novas máquinas pesadas para distribuição nos 139 municípios. Para tratar do assunto, nesta segunda-feira, 15, uma reunião confirmou a vinda do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho, para à Capital para a entrega simbólica dessas m...