Vida Urbana Governo adia lançamento do edital do concurso da Polícia Militar Segundo a PM, governo determinou "novas adequações técnicas" no edital que deverá ser lançado "nos próximos dias"

A Polícia Militar postou em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira, 27, que o lançamento do edital do concurso da corporação previsto para hoje está adiado. Segundo a postagem, o Governo do Tocantins determinou "novas adequações técnicas" e "provocou alteração no cronograma de trabalhos inicialmente planejado". A data para o lançamento estava confirmad...