As instituições privadas que desejarem ofertar serviços oftalmológicos à população tocantinense, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), podem se cadastrar a partir de um chamamento público, divulgada pelo Governo do Tocantins, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 6282, desta sexta-feira, 3.

De acordo com o aviso, as empresas interessadas deverão ter capacidade de atendimento adequado, equipamentos específicos, profissionais e estrutura física para atender à demanda da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (SES).

“Temos uma demanda de serviços de alta e média complexidade, que precisamos atender e um dos mecanismos legais para isso é o credenciamento, uma estratégia que tem dado certo no atendimento de pacientes de ortopedia e de cardiologia”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana, por meio da assessoria.

Segundo a Secretaria da Saúde, serão ofertados 98 tipos de procedimentos, dentre eles: correção cirúrgica de estrabismo, tratamento oftalmológico de paciente com glaucoma binocular, cirurgia de catarata congênita, tratamento cirúrgico de pterígio e procedimentos não ofertados no SUS, mas com grande demanda reprimida ou judicial como a vitrectomia.