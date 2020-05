Vida Urbana Governo abre crédito extra de R$ 10 bilhões para o Ministério da Saúde Valor será direcionado ao Fundo Nacional de Saúde para ações de enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no País

O governo federal publicou no início da tarde desta quarta-feira, 20, a Medida Provisória 969/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 10 bilhões em favor do Ministério da Saúde. O valor será direcionado ao Fundo Nacional de Saúde para ações de enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no País. A maior parte do montante, cerca de R$ 8 bilhões, poderá ser ...