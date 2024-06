Vida Urbana Governo abre contratação para médicos especialistas com salários de até R$R$ 22 mil; veja vagas As vagas são para especialistas de diversas áreas trabalharem nos hospitais regionais de Gurupi e de Miracema do Tocantins

Um chamamento público está aberto para médicos especialistas atuarem no Hospital Regional de Gurupi (HRG) e de Miracema do Tocantins (HRM) . As portarias foram publicadas no Diário Oficial edição n° 6.59, com as condições da seleção, que oferta salários que vão de R$ 7.499 a R$ 22.499. Leia também: -Projeto que cria escola indígena em Goiatins é aprovado na Assembleia Legislativa -Vagas para instrutores e técnico com salários de até R$ 4,4 mil estão abertas no Senai Segundo o docume...