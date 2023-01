Vida Urbana Governo abre chamamento público para contratar pediatras, obstetras e cirurgiões Salário pode chegar a R$ 22.499,10 para carga horária de 270 h

Publicado no Diário Oficial do Estado de quinta-feira, 19, o chamamento público aberto pelo Governo do Tocantins para a contratação de médicos especialistas. No documento, as vagas são destinadas para pediatras, obstetras, ginecologistas e cirurgiões. A possibilidade de novos contratos está regulada pela Medida Provisória nº 3, de 13 de janeiro deste ano. Serão sete h...