Redação Jornal do Tocantins

No 19º dia de busca pelos criminosos, a base da operação Canguçu em uma fazenda na zona rural entre Marianópolis e Pium, na região centro-oeste do estado, recebeu nesta sexta-feira, 28, uma visita de governadores e comandantes das Polícias Militares de três dos cinco estado envolvidos no cerco policial.

Wanderlei Barbosa (Republicanos), Mauro Mendes (União), governador do Mato Grosso e Ronaldo Caiado (União), chefe do Executivo de Goiás, acompanhados dos comandantes das polícias militares, elogiaram a ação policial.

Durante a visita os gestores agradeceram o apoio da população local e empenho das forças de segurança envolvidas na operação. O proprietário da fazenda agropecuária Jan, que oferece apoio aos militares, acompanhou a visita.

“Vamos ficar aqui, quantos dias forem necessários até nós capturarmos e prendermos todos os bandidos”, afirmou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Barbosa parabenizou o empenho das forças de segurança e parceria entre os estados, ao relatar os obstáculos encontrados na região. “Nós sabemos que a área aqui não é fácil, ela é alagada, é muita mata, eles estão lá dentro mas os nossos homens estão entrando”, lembrou.