Vida Urbana Governadores Carlesse e Dino assinam termo para viabilizar ponte entre o TO e o MA Esse momento é a primeira ação oficial do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual do Tocantins, que visa alinhamento de estratégias com os estados vizinhos

Atualizada às 18:00 Nesta quinta-feira, 22, os governadores Mauro Carlesse e Flávio Dino assinaram o termo para a viabilização da ponte entre Filadélfia e Carolina, ligando os estados do Tocantins e do Maranhão. Essa assinatura é a primeira ação oficial do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual, para o alinhamento das ações estratégicas interestaduais que resultará...