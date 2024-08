Vida Urbana Governador Wanderlei Barbosa lamenta queda de avião que matou 61 pessoas em Vinhedo (SP) Através de suas redes sociais, o governador afirmou que ‘não há palavras que possam amenizar a dor que todos estão sentindo’, disse

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) lamentou a queda do avião que matou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). Em sua conta no X (an...