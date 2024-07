Vida Urbana Governador Wanderlei Barbosa descobre hérnia e precisa usar colar cervical Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, o governador já está sendo medicado, além de realizar sessões de fisioterapia. A equipe médica recomendou repouso de cinco dias

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi submetido a um exame de ressonância magnética em Palmas, onde foi diagnosticada uma hérnia cervical e uma inflamação no músculo do ombro esquerdo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pela Secretaria de Comunicação do Estado. Segundo a pasta, o governador já está sob medicação e utilizando ...