Atualizada às 9h15min

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) é um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos públicos destinados ao combate da Covid-19 no Tocantins. Esses recursos foram utilizados para o pagamento a empresas contratadas para o fornecimento de cestas básicas.

A operação, denominada "Fames-19", cumpre na manhã desta quarta-feira (21), 42 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares patrimoniais. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os nomes de todos os alvos da operação ainda não foram divulgados.

Em nota, a assessoria do governo do Tocantins informou que colabora com as investigações e tem interesse que os fatos sejam esclarecidos. Veja a nota na íntegra no fim da reportagem.

A repórter Ana Paula Rehbain deu detalhes da operação no Bom Dia Tocantins, assista neste link

Leia também:

Adolescente de 15 anos é apreendido suspeito de matar idosa em Palmas

Investigação aponta cinco pessoas responsáveis por espancar jovem até a morte em Araguaína

As investigações da PF apontam fortes indícios de um esquema fraudulento entre 2020 e 2021, que explorava o estado de emergência em saúde pública e assistência social. O esquema envolvia a contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para fornecer cestas básicas. Essas empresas recebiam o valor total acordado, mas entregavam apenas parte das cestas.

O nome da operação faz referência à insegurança alimentar provocada pela pandemia de Covid-19, que as ações públicas deveriam combater, mas acabou sendo usada como meio de desvio de recursos públicos. "Fames" significa fome em latim, e "19" alude ao período pandêmico.

Nota do governo

O Governo do Estado Tocantins informa que colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na compra de cestas básicas nos anos de 2020 a 2021. É do interesse do Governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos.