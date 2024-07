Vida Urbana Governador Wanderlei Barbosa é absolvido em investigação por abuso de poder econômico Decisão unânime pela absolvição foi do pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Chapa de Wanderlei foi denunciada por candidato derrotado; ainda cabe recurso

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o vice Laurez Moreira (PDT) foram absolvidos de uma denúncia de abuso de poder político durante as Eleições de 2022. A decisão unânime foi do pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) tinha sido proposta pela coligação "O Futuro é Pra Já" e pelo...