Vida Urbana Governador nomeia irmã na pasta da Mulher e Narubia Werreriá na dos Povos Originários e Tradicionais Recém criadas, secretarias tiveram nomes de suas gestoras divulgados em Diário Oficial nesta terça-feira, 17

O governador Wanderlei Barbosa nomeou sua irmã, Berenice de Fátima Barbosa Castro Freitas, 55, para comandar a Secretaria da Mulher, criada no dia 10. A indígena Karajá Narubia Silva Werreriá é a titular da Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais. As nomeações saíram na noite desta terça-feira, 17, na edição 6.251 do Diário Oficial do Estado. Servidora aposen...