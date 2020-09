Nesta quinta-feira, 3, o convênio que libera R$ 3 milhões para o Hospital Municipal Eduardo Medrado, em Araguaína, foi assinado pelo governador do Estado Mauro Carlesse (DEM). A assinatura do aporte financeiro que saíra do Governo do Tocantins ocorreu durante visita às obras de construção da primeira etapa da unidade, acompanhada do prefeito local, Ronaldo Dimas.

De acordo com o executivo estadual, a área do hospital de campanha será de 1.500 m² e terá capacidade para 40 leitos clínicos e 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), para suprir às demandas por vagas por pessoas acometidas pela Covid-19. As obras da unidade de saúde estão avaliadas em mais de R$ 9 milhões e expectativa da prefeitura Araguaína é que a unidade seja concluída no próximo dia 18.

Segundo informações do governo do Tocantins, o acordo para o repasse do dinheiro foi costurado após uma visita recente do prefeito araguainense ao Palácio Araguaia. De acordo com a assessoria dos gestores, o encontro ocorreu para discutir parcerias que ajudem no enfrentamento ao novo coronavírus no município e na região.

Reunião

O Jornal do Tocantins destacou no dia 28 de agosto, que na reunião com o governador, o prefeito de Araguaína tinha dito ter solicitado seis R$ 6 milhões, sendo que segundo destacou a gestão de Dimas, o valor inicial do hospital de campanha era na casa dos R$ 12 milhões e a previsão de entrega era no dia 15 de setembro. Na ocasião o gestor disso: “Precisamos agora de uma parceria com o Governo do Estado para concluirmos e não deixar paralisar essa unidade que deve ser entregue nos próximos 20 dias. Solicitamos o aporte financeiro de R$ 6 milhões para concluir esse projeto ", comentou.