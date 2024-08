O governado do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) é o principal alvo da operação que investiga possíveis desvios de dinheiro na compra e distribuição de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Em entrevista à TV Anhanguera, o governador disse que foi citado na investigação por ter recebido R$ 5 mil em um consórcio informal entre amigos. Segundo ele, o pagamento teria sido feito por um dos envolvidos no suposto esquema.

O consórcio informal citado pelo governador é quando um grupo de amigos se reúne para fazer um tipo de 'reserva financeira'. Cada mês uma pessoa do grupo recebe o valor estipulado de todos os outros integrantes.

"Nós fomos citados, eu não era investigado, eu era citado porque eu recebei R$ 5 mil de alguém que era investigado que participava desse grupo, um grupo entre amigos que é feito no serviço público. Vários órgãos, a Assembleia faz, outros órgãos fazem. Nesse grupo cada um deposita naquele dia, passa o dinheiro um para o outro da mesma forma que aquele cidadão passou para mim os R$ 5 mil eu também passei para ele. Na investigação isso vai ser provado", explicou.

A Polícia Federal do Tocantins cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares, na manhã desta quarta-feira (21). Também são alvos da operação outros políticos, empresários, a primeira-dama Karynne Sotero e os filhos de Wanderlei, o deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) e Rérison Castro.

A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e apura um suposto esquema de desvio de dinheiro na compra de cestas básicas pelo governo do estado durante a pandemia. Entre 2020 e 2021o estado pagou quase R$ 5 milhões na compra de 1,6 milhão de cestas básicas. Na época, Wanderlei Barbosa era vice-governador do Tocantins. Os inquéritos tramitam sob sigilo.

A primeira-dama Karynne afirmou que não faz parte do processo investigatório e sequer é citada, por isso está tranquila. O deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) disse que prestou os esclarecimentos necessários à polícia e que não imaginava que "o consórcio informal de R$ 5 mil poderia gerar tamanho transtorno". Já Rérison Antônio não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Questionado sobre um possível afastamento, o governador informou que não teme a situação e que deve seguir com o mandato até 2026.

"Enquanto estivermos exercitando o governo, e eu espero que seja até 2026, nós vamos trabalhar muito. Porque se a Justiça for feita da maneira que a gente espera que seja, nós estamos muito tranquilos quanto a isso", contou.

Wanderlei Barbosa ainda disse que sofre perseguições e tem colaborado com a polícia. "Estamos tranquilos quanto a tudo isso. Na época desse procedimento eu não era governador, eu era vice-governador. Não foi eu que comprei cesta básica, não foi eu que enviei cesta básica, não foi eu que direcionei cesta básica"

Investigação

A Polícia Federal informou que a investigação apura desvio de recursos públicos por meio da distribuição de cestas básicas, durante a pandemia de COVID-19.

Segundo a PF, há fortes indícios da existência de um esquema montado entre os anos de 2020 e 2021, utilizando-se do estado de emergência em saúde pública e assistência social, para contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para o fornecimento de cestas básicas.

As empresas teriam recebido a totalidade do valor contratado, porém entregariam apenas parte do quantitativo acordado.

A investigação sobre os supostos desvios começou na Polícia Civil do Tocantins. Em 2022 foram cumpridos 11 mandados de busca durante a operação Phoenix. Houve bloqueio de bens afastamento de servidores públicos da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social do Tocantins (Setas).

Na época, o valor estimado dos prejuízos aos cofres públicos, considerando o valor dos contratos, chegava a R$ 4.951.478,78, segundo a PC. Só em 2020 foram dois projetos para distribuição de cestas básicas desenvolvidos pelo governo com recursos próprios, além de aquisições feitas por meio de emendas parlamentares.

A operação foi chamada de Fames-19 em referência à insegurança alimentar ocasionada pela pandemia de COVID-19. Fames, significa fome em latim e 19 faz alusão ao ano em que a doença foi descoberta.

Filhos e primeira-dama

Karynne Sotero atualmente é secretária extraordinária de Participações Sociais. Léo barbosa é deputado estadual desde 2019. Rérison Castro atualmente é superintendente do Sebrae Tocantins, mas foi secretário no governo do Tocantins entre 2019 e 2022. A Polícia Federal não divulgou qual a participação de cada um dele no esquema investigado.

Veja as notas na íntegra

Nota de Wanderlei Barbosa

O Governador Wanderlei Barbosa informa que recebeu com surpresa, porém com tranquilidade, a operação ocorrida nesta manhã, sobretudo porque na época dos fatos era vice-Governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia.

“Como todos já sabem, a única alusão ao meu nome em toda essa investigação foi a participação num grupo de consórcio informal de R$ 5.000,00 com outras 11 pessoas, no qual uma delas era investigada.”

Ressalta ainda que deseja a apuração célere e imparcial dos fatos, pois está confiante na sua inocência e na Justiça, estando sempre a disposição para colaborar com as investigações.

Nota de Léo Barbosa

Sobre a operação da Polícia Federal desta quarta-feira, 21, informo que prestei todos os esclarecimentos necessários e sigo colaborando com as investigações.

Nunca imaginei que uma modalidade de consórcio informal de R$ 5.000,00, do qual eu fazia parte com outras 11 pessoas poderia gerar tamanho transtorno e embaraço jurídico. Já forneci a Justiça todos os elementos que demonstram a minha inocência. Tenho certeza que no transcorrer do processo isso ficará provado.

Sigo confiante na Justiça e nas instituições democráticas e desempenhando normalmente o meu trabalho como deputado estadual mais votado do Tocantins.

Nota do governo do Tocantins

O Governo do Estado Tocantins informa que colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na compra de cestas básicas nos anos de 2020 a 2021. É do interesse do Governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos.

Nota da primeira-dama

A Primeira-Dama e secretária extraordinária de Participações Sociais Karynne Sotero recebeu com espanto e perplexidade a notícia de que é alvo de busca e apreensão uma vez que não faz parte do processo investigatório e sequer é citada.

Esclarece ainda que não era sequer primeira-dama do estado a época dos fatos investigados. Ressalta que está tranquila em relação ao desenrolar da investigação e confiante na Justiça.

Nota Sebrae Tocantins

O Sebrae Tocantins esclarece que não está medindo esforços com intuito de apresentar todas as informações de forma transparente a respeito da Operação Fames-19. Importante destacar que no período investigado o atual superintendente, Rérison Antônio Castro, não fazia parte do corpo técnico do Sebrae.