O cirurgião plástico Giovanni Augustus Morais e Silva registrou na quarta-feira, 22, um Boletim de Ocorrência (BO) validado pela Delegacia virtual da Polícia Civil (PC) para relatar que teve três perfis falsos criados na rede social Instagram em seu nome.

Os golpistas usaram os perfis falsos para pedir dados pessoais dos usuários.

Ao JTo, o advogado do cirurgião, Frederico Gomes, disse, nesta sexta-feira, que os pacientes do médico desconfiaram dos perfis falsos e alertaram o cirurgião.

"Algumas pacientes, obviamente mais atentas, perceberam que não era o perfil original, o perfil oficial do doutor Giovanni. E aí entraram em contato com ele e informaram o que estava acontecendo”, revela o advogado.

Ele conta que as três contas com os perfis: @drgiovanni_augustus, @drgiovanniaugustus28 e @_drgiovanni.augustus foram denunciadas pelo Instagram.

Os perfis anunciaram que os usuários participantes da promoção ganhariam “brindes”, porém teriam que repassar dados pessoais como RG e CPF.

“Nós não chegamos a ter acessos às conversas, mas a informação das próprias pacientes é que eles pediam nome completo, RG, CPF e que elas receberiam brindes”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o fato registrado na Delegacia Virtual foi encaminhado à delegacia que apura crimes de menor potencial ofensivo (Deimpo) e que adotará as medidas legais para a apuração do caso”.

Advogado alerta população

O advogado alerta para os cuidados que a população deve ter para não cair nesse tipo de golpe.

“Tem que verificar se é uma conta movimentada, nesse caso do médico as pacientes acharam estranho. E eventualmente confirmar a veracidade, seja com empresa ou pessoa física”.

Ele lembra que a população também não deve passar dados pessoais nas redes sociais.

“Ninguém pede dados sensíveis para participar de sorteio. Então se alguém requerer, se alguém pedir CPF, RG, nome completo, data de nascimento, já desconfiar que tem alguma coisa de errado nisso”, alerta.