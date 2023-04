A partir do dia 9 de maio, os voos em Araguaína, região norte do estado, estarão suspensos temporariamente pela Gol Linhas Aéreas. O JTo entrou em contato neste sábado, 1°, com a companhia que confirmou a suspensão dos voos. O motivo seria o “ajuste na malha aérea”, além disso, não há previsão para retorno.

Além de Araguaína, estarão suspensos os voos com partida e chegada para:

– Barreiras, Lençóis/Chapada Diamantina, Paulo Afonso e Teixeira de Freitas, na Bahia;

– Santa Maria e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul;

– Uberaba, em Minas Gerais.

No ano passado, a Gol abriu suas próprias instalações em Araguaína, com espaço para o check-in e para a loja da empresa.

Conforme a companhia, clientes que adquiriram passagens para localidades designadas a partir desta data, podem gerenciar suas reservas pelo canal de compra, ligando para a Central de Relacionamento, no número 0300 115 2121.

A companhia destaca que pagou com milhas, pode cancelar a passagem diretamente no Smiles e reaver completamente as milhas. Para isso, basta entrar em contato com o serviço, nos números 0300 115 7001 (Smiles e Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro e Diamante).