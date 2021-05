Vida Urbana GMP prende suspeito e evita furto de baterias de tratores da prefeitura estacionados em Taquaralto Outros dois homens que participavam do crime conseguiram fugir do local pulando um muro de Policlínica

Uma tentativa de furto de baterias de tratores, que estavam estacionados no pátio da Policlínica de Taquaralto, em Palmas, acabou sendo frustrada pela Guarda Metropolitana (GMP) no final de semana. No domingo, 8, já às 23h40, os agentes acionados pelo Sistema Integrado de Operações (Siop) se deslocaram até a Policlínica no Setor Morada do Sol e conseguiram deter um h...