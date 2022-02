Vida Urbana GMP afasta de funções externas guardas que teriam agredido jovem em posto de combustível Imagens feitas mostram que uma pessoa teria sido atingida por chutes na cabeça após os guardas separam duas pessoas em uma briga

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) afastou temporariamente das funções externas os guardas metropolitanos que estariam envolvidos em um caso de agressão contra um jovem no Sul de Palmas. O caso ocorreu no último domingo, 20, em um posto de combustível e imagens gravadas mostram os agentes pisoteando e chutando o rosto da vítima. O Jornal do Tocantins questionou so...